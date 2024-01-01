Восьмое сентября может стать самым тёплым днём месяца в Прикамье Температура поднимется до +25 градусов Поделиться Твитнуть

С пятницы, 6 сентября, в Пермском крае заканчивается прохладный период, который продолжался с 29-30 августа, и начинается потепление. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Вначале ощутимо потеплеет в Коми-Пермяцком округе, где уже сегодня температура может подняться до +20…+22˚. Далее потепление распространится на остальные территории края — к вечеру ожидаются температуры в пределах +15…+20˚, а в Перми до +18…+20˚. На востоке Прикамья вечером возможны проливные дожди и грозы, связанные с движением холодного фронта.

После небольшой паузы, в ночь на субботу потепление продолжится и облачность станет менее интенсивной. В воскресенье почти не будет облаков. Ночные температуры поднимутся до +8…+13˚, в субботу днём ожидается +16…+21˚, а в воскресенье — +20…+25˚ (в Перми +22…+24˚). Воскресенье и понедельник могут оказаться самыми тёплыми днями сентября.

Согласно прогнозам, тёплый и сухой период может продлиться довольно долго, до середины месяца.

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