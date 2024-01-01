Алёна Бронникова В Прикамье мужчина отсудил 100 тысяч рублей за испорченную внешность Во время потасовки он получил удар в лицо горлышком от бутылки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Жителю Пермского края удалось через суд добиться компенсации за испорченную внешность. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, мужчина получил травму в драке с земляком.

«Агрессор, находясь под действием алкоголя, решил, что его жизни угрожают пострадавший с друзьями. Несмотря на попытку разрешить конфликт устно, всё закончилось потасовкой, в которой нарушитель ударил мужчину в лицо горлышком от пивной бутылки», - сообщили в ведомстве.

В медучреждении мужчине достали из щеки пять осколков стекла и наложили 20 швов. Затем он длительное время находился на лечении в стационаре, но на его лице остался шрам, сильно изменивший внешность. Пострадавшему приходилось скрывать рубец под капюшоном.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования вина нападавшего была доказана. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и обязал выплатить пострадавшему компенсацию 100 тыс. руб. за понесённые физические и нравственные страдания. Приставы наложили арест на банковские счета должника, а после его трудоустройства обратили взыскания на зарплату. Долг был погашен.

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