Учителей шести школ в Пермском крае завалили бумажной работой Директоров учебных заведений привлекли к дисциплинарной ответственности Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Октябрьском округе прокуратура провела проверку в школах и обнаружила нарушения требований законодательства при организации работы учителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре пришли к выводу, что были нарушены права педагогических работников на оптимизацию документационной нагрузки.

В частности, должностными инструкциями на учителей нескольких школ возлагались обязанности по оформлению личных дел учеников, по составлению программы воспитания класса, подготовке проектов планов работы по благоустройству и озеленению пришкольных участков, а также и иных, не предусмотренных законом документов.

В отдельных случаях учителям поручалась подготовка инструкций по технике безопасности и охране труда.

По итогам проверки прокурор внёс начальнику Управления образования администрации Октябрьского городского округа представление. Его удовлетворили, нарушения устранены. Директоров шести школ привлекли к дисциплинарной ответственности.

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