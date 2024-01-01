Зарина Ситдикова Пассажиры пермских электричек могут получить скидку 30% при покупке билетов в краеведческий музей Акция распространяется на все филиалы учреждения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае стартовала акция «Станция «Музейная» (0+), благодаря которой пассажиры пригородных поездов Прикамья могут получить скидку при посещении филиалов Пермского краеведческого музея. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

По информации ведомства, в рамках акции предоставляется скидка в размере 30% от стоимости входного билета. Она продлится до 10 декабря этого года.

Для получения скидки нужно предъявить на кассах музеев разовый билет или абонемент на электричку АО «Пермская пригородная компания». Сделать это можно только в течение трёх дней после поездки, включая дату рейса.

В акции участвуют Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11), Музей пермских древностей (ул. Сибирская, 15), Детский музейный центр (ул. Пермская, 78), Музей-диорама (ул. Огородникова, 2), Дом-музей Николая Славянова (ул. 1905 года, 37), Музей пермской артиллерии (ул. 1905 года, 20) и Подпольная типография (ул. Монастырская, 142). Помимо этого, со скидкой можно приобрести билеты в филиалы музея, расположенные в территориях Пермского края. Это Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», Дом-музей Василия Каменского (с. Троица, ул. Советская, 18), Осинский краеведческий музей (г. Оса, ул. Свердлова, 2) и Дом Пастернака (Александровский район, п. Всеволодо-Вильва, ул. Свободы, 49).

Организаторы акции обратили внимание на то, что скидка не распространяется на экскурсионные и событийные билеты. Кроме того, она не суммируется с другими выгодными предложениями для гостей музея.

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