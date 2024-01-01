Зарина Ситдикова В Перми отключили газ в двух жилых домах Один из них частный, другой многоквартирный Поделиться Твитнуть

В Перми отключили от подачи газа в многоквартирном доме на ул. Закамской и в частном доме в Мотовилихе. Об этом сообщает компания «Газпром межрегионгаз Пермь».

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, приостановка газоснабжения связано с тем, что оба жилых объекта не заключили договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).

В компании уточнили, что жители многоквартирного дома в Кировском районе были заранее уведомлены — их предупредили, что обслуживающая их УК не позаботилась о своевременном заключении договора. Однако жильцы это сообщение проигнорировали.

Для возобновления подачи природного газа УК необходимо заключить договор на ТО ВДГО со специализированной организацией, а также оплатить работы по приостановлению и последующему подключению к системе газоснабжения, пояснили в «Газпром межрегионгаз Пермь».

Кроме того, в компании отметили, что сейчас в Пермском крае более 100 домов не имеют ТО ВДГО. В скором времени в них тоже будет приостановлена подача голубого топлива.

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