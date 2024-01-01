Пермская акция «Цветы жизни» собрала рекордное количество участников Все собранные средства передадут на поддержку тяжелобольных детей Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» начал подводить итоги ежегодной акции «Цветы жизни», которая проводится в нашем регионе уже седьмой раз. В этом году в Пермском крае дети получили поддержку от более чем 29 тыс. школьников со всей России.

Суть акции заключается в том, что педагоги, родители и ученики школ вместо покупки большого количества цветов в День знаний перечисляют пожертвования. Собранные средства в течение всего года направляются подопечным проектов «Дедморозим» на оказание конкретной помощи. Это дети с тяжёлыми заболеваниями из самых отдалённых территорий Прикамья, дети в ситуации угрозы для жизни и сироты с инвалидностью.

По словам директора и соучредителя фонда Надежды Ли, всего в этом году в акции приняли участие 233 школ из Пермского края, Москвы, а также Ленинградской и Свердловской областей, Самары, Нижнего Новгорода и Севастополя.

Хотя акция в этом году продлена до 10 сентября, организаторы сообщают, что этой осенью участников уже больше, чем в рекордном 2019 году.

«На текущий момент зарегистрировалось 29673 ученика. Про конкретную сумму говорить пока рано, подсчёт ещё ведётся. Но это именно те средства, которые актуальны целый год для самых горячих наших случаев, когда, например, ребёнку срочно требуется лекарство или перелёт в федеральную клинику», — пояснила Надежда Ли.

Прежний рекорд по числу участников акции «Цветы жизни» был установлен на второй год проведения: в 2019 году к мероприятию присоединились 28365 школьников. А наибольшая сумма пожертвований зафиксирована в прошлом году, тогда удалось собрать 4 млн 362 тыс. 239 руб. 92 коп.

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