Ушёл из жизни бывший директор филиала «Пермаэронавигация» Геннадий Вдовин Прощание с ним состоится 7 сентября Поделиться Твитнуть

В Перми 4 сентября скончался бывший директор филиала «Пермаэронавигация» и экс-руководитель Пермского отделения госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД) в РФ Геннадий Григорьевич Вдовин.

Он пришёл в гражданскую авиацию молодым специалистом в 1966 году. Более 40 лет с полной отдачей трудился на разных должностях в сфере организации безопасных полётов. Начал трудовую деятельность с должности диспетчера службы движения, и спустя непродолжительное время вырос до руководителя полётов. Геннадий Вдовин зарекомендовал себя как надёжный, ответственный и внимательный специалист. Он отлично проявил себя в качестве руководителя, поэтому был назначен начальником гражданского сектора районного центра управления воздушным движением, затем начальником аэропорта по движению, а после – директором филиала.

Геннадий Вдовин руководил пермским центром ОрВД в 1995-2002 годах. За это время он создал необходимые для деятельности предприятия службы и отделы, укрепил материально-техническую базу, организовал подготовку персонала и переход на обеспечение международных полётов. Под его руководством в Перми были внедрены комплекс средств автоматизации управления воздушным движением и новые средства радиотехнического обеспечения полётов и авиационной электросвязи.

За свой многолетний добросовестный труд и значимый вклад в развитие отрасли он был награждён нагрудным знаком «Отличник воздушного транспорта» и медалью «80 лет гражданской авиации России».

После выхода на пенсию Геннадий Григорьевич активно поддерживал ветеранов предприятия и принимал деятельное участие в жизни бывшего коллектива.

Прощание с Геннадием Вдовиным пройдёт 7 сентября в 11:00 большом зале по ул. Старцева, 61. Отпевание состоится в 13:00 в Богоявленском мужском монастыре (ул. 1-я линия, 53). Похороны пройдут в 14:00 на Верхне-Курьинском кладбище.

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