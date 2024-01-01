Эксперты рассказали жителям Перми, как арендовать недорогое жильё в Москве На какие особенности столичного рынка недвижимости надо обратить внимание Поделиться Твитнуть

Эксперты рынка недвижимости рассказали жителям Прикамья о том, можно ли в Москве снять недорогое жильё.

Безусловно, столица России – дорогой город. И аренда жилья не исключение. Приезжих из других регионов местные цены на недвижимость шокируют. Однако недорого снять квартиру в Москве всё же вполне реально.

Что понижает цены

На рынке недвижимости в таком крупном мегаполисе, как Москва, есть особенности, которые в других регионах либо отсутствуют, либо незначительно влияют на стоимость аренды. Однако в столице они помогают существенно сбить цену.

● Удалённость от станций метро. Подземка – основная транспортная артерия Москвы и самая удобная. Чем ближе к ней, тем меньше приходится тратить времени на дорогу, и это существенный фактор.

● Старый фонд. Почему-то москвичи и гости столицы не очень любят старые дома, предпочитая жить в современных новостройках. Хотя в целом в старом фонде тоже хватает комфортабельных квартир. Речь не об объектах в районе Патриарших прудов и тому подобных.

● Старый ремонт и старая мебель. По большому счёту, всё это не мешает жить, но популярностью не пользуется совершенно. Что обеспечивает дисконт в 5-20% от средних цен на рынке.

Также существенно сбить цену позволяет отсутствие в квартире какой-то бытовой техники. Например, нет холодильника или стиральной машины. Вот только воспользоваться этим не могут те потенциальные арендаторы, у которых такая техника есть.

Где искать

Подходящие предложения лучше всего искать в интернете и, желательно, не на досках объявлений, а в базах крупных сетевых агентств недвижимости. Да, собственник объявление может дать на таких досках, чтобы обойтись без посредников. Вот только там намного проще наткнуться на аферистов и потерять не только время, но и деньги. Агентства же дают гарантию, что объект реально существует.

Недорогие районы

Надо понимать, что ситуация на рынке меняется. Ориентироваться на представление о жизни в столице десяти- или даже пятилетней давности не стоит. Особенно на фоне масштабных инфраструктурных проектов. В настоящее время самыми доступными считаются некоторые локации на юге (Западное Бирюлёво и Зябликово) и востоке (Гольяново). Также можно обратить внимание на новые московские территории, например, Коммунарку и Внуково. Относительно недавно в состав Москвы влился и Зеленоград, пока цены там тоже невысокие. Это всё районы с разными транспортными проблемами, и это надо учитывать. Надо хорошо продумать, как добираться к месту работы.

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