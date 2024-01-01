Алёна Бронникова Пермяк ограбил магазин, угрожая продавцу шприцем Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Скрин видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми покупатель пришёл в один из сетевых магазинов со своим пластиковым ведром, сложил в него товар и ушёл без оплаты, пригрозив сотруднице шприцем. Полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

«Мужчина наполнил ведро четырьмя бутылками спиртного и кваса, после чего направился к выходу. Одна из сотрудниц торговой точки попыталась пресечь хищение товара. Злоумышленник объяснил, что собирается покинуть зал без оплаты, и для убедительности своих намерений продемонстрировал шприц. Девушка решила не связываться и позволила ему скрыться», — сообщили в краевом МВД.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Директор магазина обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили виновного, им оказался 33-летний местный житель. Мужчину задержали, правоохранителям он рассказал, что украденный товар он употребил. В данное время ведётся расследование. Злоумышленника заключили под стражу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.