Строительство Центра зимних видов спорта в Прикамье оценили в 282 млн рублей Объект должны сдать в эксплуатацию к весне 2025 года Поделиться Твитнуть

Объявлен конкурс на выполнение работ по строительству Центра зимних видов спорта в Добрянке. Информация опубликована на портале госзакупок

«Спортцентр будет востребован и у детей, и у взрослых округа, ведь здесь будут работать секции для всех возрастов. Жители уже давно ждут возможности заниматься зимними видами спорта в комфортных условиях и вне зависимости от времени года», — прокомментировал событие губернатор Дмитрий Махонин.

Как следует из документации конкурса, начальная (максимальная0 цена контракта составляет 282 млн 631 тыс. 571,43 руб.

Заявки принимаются до 9 сентября. Спортивный объект подрядчик должен построить до 10 марта 2025 года.

После возведения спортобъекта в нём смогут тренироваться десять взрослых и детских хоккейных команд, начнут работу секции фигурного катания и керлинга, а также будут проводиться краевые спортивные соревнования.

Сам центр будет построен как крытая площадка с искусственным льдом, с трибунами, раздевалками и с помещениями для работы персонала. Аналогичный проект уже реализован в этом году в Барде.

По словам главы региона, он поставил задачу проработать вопрос проектирования и строительства ФОКа в пос. Полазна.

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