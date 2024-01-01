Энергетики «Т Плюс» подготовили теплоснабжающую инфраструктуру Березников к отопительному сезону Поделиться Твитнуть

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подготовку теплоснабжающей инфраструктуры города Березники к отопительному сезону 2024/25. К зиме подготовлены Березниковская ТЭЦ-2, 527 км тепловых сетей, 25 центральных тепловых пунктов и 44 блочных тепловых пункта. Эти меры позволят стабильно подавать тепло и горячую воду в квартиры березниковцев.

Сотрудники Березниковских тепловых сетей провели техническое обслуживание оборудования на насосных станциях ПН-1 и ПН-2. Теплосетевые объекты обеспечивают гидравлические режимы при подаче отопления и горячей воды в многоквартирные дома и социальные объекты.

Для повышения надёжности теплоснабжения минувшим летом в Березниках энергетики «Т Плюс» переложили порядка 4 км тепловых сетей. Новые трубопроводы смонтированы на улицах Парижской коммуны, Крупской, Ломоносова, Черняховского и Суворова. Сейчас работы на всех объектах находятся в финальной стадии с обязательным восстановлением благоустройства.

«Качественная подготовка теплосетевой и генерирующей инфраструктуры городов к зиме — обязательства перед жителями и муниципальными властями, которые теплоэнергетики «Т Плюс» неукоснительно выполняют. Для обеспечения надёжной теплоподачи в период осенне-зимнего максимума в Березниках нами реализован комплекс обязательных ежегодных мероприятий», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

Согласно законодательству, решение о дате начала отопительного сезона принимает администрация населённого пункта с учётом погодных условий. Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд составляет +8°, это является основанием для подачи тепла в социальные учреждения и жилые дома.

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