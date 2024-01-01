Жителей пяти территорий Прикамья лишат радио и телевидения Планируется отключение средств вещания на 6 часов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщает о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания на следующую неделю.

Как сообщили в ведомстве, отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 11 до 17 часов местного времени ждут Чёрмоз в Ильинском городском округе и село Сиву во вторник, 10 сентября, село Большую Соснову и посёлок Северный Коммунар в Сивинском муниципальном округе в четверг, 12 сентября, город Кизел в пятницу, 13 сентября. При этом в Кизеле отключат ещё и «Радио России».

Отключения средств вещания проводятся для профилактических работ. На экранах телевизоров на это время появится надпись об отсутствии сигнала. Настройки телеприёмников менять не нужно, после окончания профилактики телеканалы и радио возобновят вещание в обычном режиме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.