В Перми неизвестный мужчина «украл» третье сентября Тематический календарь по мотивам известной песни похитили ночью Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба компании «Железно»

Представители федерального девелопера «Железно» 3 сентября организировали в Перми акцию с календарём по мотивам известного хита Михаила Шуфутинского. Для этого был установлен перекидной календарь около офиса продаж компании на пересечении улиц Екатерининская и Куйбышевы, и каждый пермяк мог перевернуть лист календаря со второго на третье сентября.

Жители города оценили акцию позитивно: они активно переворачивали календарь, фотографировались рядом с ним и снимали видеоролики.

В «Железно» рассказали, что ставили перед собой цель не только попасть в повестку, но и «сломать» систему, нарушить привычный ассоциативный ряд, который возникает при прослушивании этой песни.

В пресс-службе застройщика пояснили: много лет назад Михаил Шуфутинский задал тренд на 3 сентября, однако, если уловить суть одноименного хита, станет ясно, что веселого в нем мало.

«Мы с «Железно» решили сломать систему и перевернуть привычное восприятие — 3 сентября с нами — это не день прощаний! «Железно» — только за светлое будущее и за счастье всех влюбленных. Переверните календарь, словите наш позитивный вайб и оставайтесь вместе. Навсегда. Железно!», — рассказали в компании.

Однако календарь провисел недолго: в ночь на 4 сентября его украл неизвестный мужчина, а момент похищения запечатлели видеокамеры. На записи видно, как мужчина, осмотревшись по сторонам, взял календарь и унес его в неизвестном направлении.

Фото: пресс-служба компании «Железно»

В компании предположили, что у молодого человека с 3 сентября связано многое, и теперь атрибут акции девелопера станет элементом интерьера у одного из пермяков.

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