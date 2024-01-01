В рамках благотворительной акции нефтяники рассказали детям о безопасном поведении Поделиться Твитнуть

Сергей Петровых

Ко Дню знаний нефтяники в Пермском крае вручили более 10 тыс. подарочных наборов первоклассникам, установили 24 логопедических комплекса, оборудовали детские площадки. Правила безопасности стали лейтмотивом благотворительной акции.

При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» более 10 тыс. первоклассников из 13 муниципалитетов Прикамья получили подарочные наборы в честь Дня знаний. Многолетняя акция проводится совместно с Госавтоинспекцией региона. Помимо набора канцелярских принадлежностей, ребятам вручили увлекательные раскраски с актуальными для современных детей правилами безопасного поведения на дорогах, а также рюкзачок со светоотражающими элементами.

Также в начале учебного года в детских садах Чернушинского, Уинского и Куединского округов при поддержке компании «ЛУКОЙЛ» установили 24 логопедических комплекса. Интерактивное и безопасное оборудование оснащено телескопом, микроскопом, глобусом, наборами для проведения опытов. Этот увлекательный учебный материал призван повысить эффективность занятий по речевому развитию.

Кроме того, при поддержке нефтяников в этом году в Чернушинском, Куединском, Уинском, Кунгурском и Пермском округах установили восемь новых детских площадок. Они оснащены шведскими стенками, рукоходами, горками, качелями, песочницами и каруселями. Каждую такую площадку сопровождает информационный стенд о правилах безопасного использования игрового оборудования. Чтобы ребята больше времени проводили на свежем воздухе, за последние 11 лет в Прикамье при поддержке ЛУКОЙЛа было построено почти 200 таких комплексов.

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