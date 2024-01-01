Пермскую спортсменку лишили «серебра» Олимпийских игр 2012 года Решение принял Спортивный арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Татьяна Томашова Фото: Вадим Панджариди

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил медали пермскую легкоатлетку Татьяну Томашову. Об этом пишет «Рифей».

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Татьяна Томашова заняла четвёртое место в забеге на 1500 метров. Однако после дисквалификации турецких атлеток в 2018 году ей было вручено «серебро» Олимпиады. В сентябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил на спортсменку десять лет дисквалификации (период запрета начался с 3 сентября) за нарушение антидопинговых правил. Суд также аннулировал её достижения, зафиксированные в 2012-2014 годах.

Татьяна Томашова — серебряный медалист Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратная чемпионка мира 2003 и 2005 годов. Она уже отбывала срок дисквалификации за допинг в период с 2008 по 2011 год.

Татьяна Томашова родилась 1 июля 1975 года в Перми. Легкоатлетка является воспитанницей спортивного клуба «Дзержинец» (Пермь).

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