Пермскую спортсменку лишили «серебра» Олимпийских игр 2012 года
Решение принял Спортивный арбитражный суд
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил медали пермскую легкоатлетку Татьяну Томашову. Об этом пишет «Рифей».
На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Татьяна Томашова заняла четвёртое место в забеге на 1500 метров. Однако после дисквалификации турецких атлеток в 2018 году ей было вручено «серебро» Олимпиады. В сентябре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил на спортсменку десять лет дисквалификации (период запрета начался с 3 сентября) за нарушение антидопинговых правил. Суд также аннулировал её достижения, зафиксированные в 2012-2014 годах.
Татьяна Томашова — серебряный медалист Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратная чемпионка мира 2003 и 2005 годов. Она уже отбывала срок дисквалификации за допинг в период с 2008 по 2011 год.
Татьяна Томашова родилась 1 июля 1975 года в Перми. Легкоатлетка является воспитанницей спортивного клуба «Дзержинец» (Пермь).
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