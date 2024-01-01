Началась регистрация на «Кросс нации» в Пермском крае Он пройдёт 21 сентября во всех муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Фото: минспорта Прикамья

Стартовала регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации», который в этом году состоится в субботу, 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

В этом году «Кросс нации» посвящён Году семьи, поэтому в программе появятся семейный забег и эстафета. В Пермском крае одновременный старт будет дан в 43 муниципальных образованиях. Место для забега каждый участник определяет самостоятельно при онлайн-регистрации на портале «Госуслуги».

Как отметили в минспорта региона, 50 первых финишёров каждого забега ждут сувениры в виде фирменных баффов от Минспорта РФ.

В течение всего дня на центральной сцене предусмотрены творческие номера и выступления артистов.

Участвовать в соревнованиях можно только при наличии допуска врача.

«Кросс нации» — самое массовое спортивное мероприятие, которое одновременно проходит во всех регионах России. Участие в нём бесплатное.

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