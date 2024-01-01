Зарина Ситдикова В Прикамье отключат 45 несоответствующих новому закону дорожных комплексов фотовидеофиксации С 1 сентября в РФ начали действовать новые требования к размещению таких устройств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье по требованию ГУ МВД России по Пермскому краю будут отключены 45 комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Как пояснили в ведомстве, это связано со вступлением в силу с 1 сентября изменений в Федеральный закон «О дорогах и дорожной деятельности». Нововведения касаются функционирования систем фотовидеофиксации и регламента взаимодействия работающих с ними служб. Они определяют допустимые места для размещения устройств, с помощью которых регистрируются нарушения ПДД.

По информации краевого минтранса, сейчас на территории Прикамья работают 403 комплекса фотовидеофиксации: 362 стационарных, 34 передвижных и семь мобильных. До вступления в силу поправок специалистами ГКУ «ЦБДД Пермского края» совместно с Госавтоинспекцией Пермского края и собственниками дорог был проведён анализ на предмет их соответствия законодательству.

Мониторинг показал, что часть устройств не отвечает новым требованиям. Это касается только стационарных камер, поскольку места размещения передвижных и маршруты мобильных комплексов и до принятия поправок регулярно менялись в зависимости от ситуации на дорогах.

В региональном министерстве транспорта отметили, что несоответствующие закону устройства будут отключены, но пока не демонтированы. В дальнейшем одни из них будут сняты, другие перенесены, а третьи останутся на прежнем месте и будут использоваться для учёта интенсивности движения.

«Министерство транспорта Пермского края продолжает работу по обеспечению безопасности дорожного движения и приведению системы фиксации нарушений в соответствие с новыми законодательными требованиями», — отмечают в ведомстве.

В этом году по инициативе минтранса в Прикамье было установлено 32 новых комплекса фотовидеофиксации и модернизирована 71 неработоспособная камера на дорогах; обновлено пять детекторов транспорта для расширения функционала и регистрации нарушений ПДД; закуплено шесть новых мобильных средств фиксации и заключён контракт на установку до 30 ноября стационарных устройств в трёх местах концентрации ДТП.

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