В двух районах Перми открылись новые скверы На их территории будут разные тематические зоны и видеонаблюдение Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми завершено строительство двух скверов — по ул. Калгановской, 62 и ул. Черняховского, соответственно. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава города Эдуард Соснин.

По словам чиновника, в новом сквере в Мотовилихе объединено несколько функциональных зон: площадь для праздничных мероприятий, игровые зоны для детей разного возраста, спортплощадка со скейт-парком, а также площадка с полосой препятствий.

На территории сквера есть тихие зоны с навесами и скамейками. Кроме того, установлены современные малые архитектурные формы, обустроены пешеходные дорожки с разными типами покрытий, появилось освещение. В рамках озеленения в сквере высажены кустарники и цветники, сделан газон и живая изгородь.

Его торжественное открытие запланировано на 7 сентября, 14:00.

В сквере на Черняховского тоже есть различные тематические зоны для всех возрастов: зона отдыха с лавочками и урнами, детская игровая площадка, спортивная площадка, площадка для массовых мероприятий с мобильной сценой. Сквер освещается, и в нём есть видеонаблюдение. На его территории высажены молодые ели, сосны, берёзы и кустарники. В центре сквера — 9-метровая ель.

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