Зарина Ситдикова Хоккеисты пермского «Молота» впервые в истории стали обладателями Кубка Открытия сезона ВХЛ Команда Юрия Панова на выезде по буллитам победила «Нефтяник» из Альметьевска Поделиться Твитнуть

Фото: www.vhlru.ru

ВХЛ

Пермский ХК «Молот» в матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России Высшей хоккейной лиги победил «Нефтяник» из Альметьевска. Итоговый счёт в поединке — 3:2. Обладателя трофея удалось определить только в серии буллитов.

Игра проходила в Республике Татарстан на домашней арене соперника пермской ледовой дружины. Однако первую шайбу в матче забили гости. Отличился игрок «Молота» Максим Кицын. Он успел на добивание на шестой минуте встречи. Этот гол стал одним из самых ранних в истории Кубка Открытия ВХЛ.

В первом периоде «Молоту» удалось удвоить своё преимущество в счёте. Шайбу в ворота после броска Кирилла Казакова отправил Дмитрий Ябелов.

Однако в следующих двух отрезках матча «Нефтянику» удалось отыграться. В итоге основное время поединка завершилось в ничью. Овертайм тоже не выявил победителя, поэтому судьба встречи решалась в серии штрафных очков.

Команды исполнили буллиты по восемь раз. Автором победного броска вновь стал игрок «Молота» Кирилл Казаков.

Пермские хоккеисты впервые выиграли Кубок Открытия. Ранее команде удавалось лишь принимать участие в стартовой игре сезона 2010/11.

Серию домашних игр «Молот» начнёт 7 сентября против ХК «Юнисон-Москва». 9 сентября команда сыграет со «Звездой» (Москва), 11 сентября — с ХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), а 13 сентября — со «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).

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