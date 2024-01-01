Зарина Ситдикова В Прикамье выявлены нарушения при рекультивации свалки ТКО Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология» Поделиться Твитнуть

В Березниках при проверке выполнения государственного контракта в рамках национального проекта «Экология» были выявлены нарушения в проведении рекультивации мусорного полигона. На несоблюдение условий проектной документации обратили внимание сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Рекультивацией свалки твёрдых бытовых отходов в Березниках занимается ООО «АБЗ № 1». Проверка показала, что при проведении работ подрядчик игнорировал требования государственной экологической экспертизы. При устройстве выравнивающих слоёв и ограждающей дамбы организация по своей инициативе заменила материал. При этом такое решение не было согласовано с разработчиком проектной документации.

Помимо этого, прокуратурой было установлено, что ООО «АБЗ № 1» допускает нарушение сроков отдельных этапов рекультивации.

По итогам проверки природоохранным прокурором директору подрядной организации было внесено представление. На выписанный акт в компании оперативно отреагировали и устранили нарушения, уточнили в надзорном ведомстве.

В рамках административного дела по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы) виновные лица получили предупреждения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.