Зарина Ситдикова НКО Прикамья приглашаются для участия в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2025 года Получить поддержку в реализации проектов можно в 11 номинациях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Стартовал приём заявок на участие в первом конкурсе Фонд президентских грантов 2025 года. Проекты некоммерческих неправительственных организаций принимаются по 11 направлениям. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе действует большое количество НКО, которые являются признанными лидерами на уровне всей страны. Они помогают людям в самых разных сферах и способствуют развитию края. Для поддержки таких организаций важно консолидировать все возможные общественные ресурсы. Этому, в том числе способствуют гранты конкурсов разного уровня.

Заявки на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов принимаются до 23:30 15 октября текущего года (время московское) в электронном виде на сайте президентскиегранты.рф. Свои инициативы могут предложить только те НКО, которые были зарегистрированы не менее чем за год до этой даты, для грантов до 500 тыс. руб. — не менее чем за шесть месяцев (то есть до 15 апреля 2024 года). Одна организация может подать только одну заявку, и проекты в ней не должны дублировать предыдущие инициативы НКО более чем на 50%.

Согласно условиям конкурса мероприятия на средства гранта должны быть реализованы в период с 1 февраля 2025 года по 31 июля 2026 года. Исключение — инициативы в области науки, образования, просвещения и развития институтов гражданского общества. Срок их реализации может быть продлён до 31 января 2028 года.

Для помощи в подготовке проектов Фонд президентских грантов организует ряд учебно-практических мероприятий. Ближайшее состоится уже 3 сентября в 12:0 (время московское). Это будет прямой эфир с генеральным директором фонда Ильёй Чукалиным. Трансляция будет организован ВКонтакте и на платформе Rutube. Спикер подробно расскажет о процессе подготовки заявок, особенностях участия для организаций с разным опытом, а также даст рекомендации тем, кто ранее сталкивался с трудностями при оценке проектов.

Требования к проектам, подробные условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть в положении о конкурсе.

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