В рамках партпроекта «Новая школа» в Прикамье открываются новые образовательные учреждения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Накануне нового учебного года в рамках Дня города в Чернушке открылась новая «Школа Роста» на ул. Шистерова на 825 мест.

Общая площадь нового здания школы более 17 тыс. кв. м. В здании, помимо учебных помещений и специализированных кабинетов, есть библиотека с читальным залом, медицинский и кухонный блоки, просторная столовая, актовый и три спортивных зала.

Чернушка – город нефтяников, поэтому часть рекреаций и коридоров новой школы будут оформлены в нефтяной тематике.

На пришкольной территории установлены спортивные и игровые комплексы, есть стадион.

Школа возведена по всем современным стандартам и не отличается от тех объектов, которые возводятся в краевой столице.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В торжественном открытии школы принял участие заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия», депутат Заксобрания Александр Козюков.

«В настоящее время в Пермском крае одномоментно ведётся строительство восьми общеобразовательных учреждений. В этом году введены в эксплуатацию школы в Чернушке, в с. Рябинино Чердынского округа, сёлах Лобаново и Култаево Пермского округа, с. Тюндюк Бардымского округа, с. Нижний Сып Уинского округа. Строительство объектов ведётся в рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, партпроекта "Новая школа" и во исполнение пунктов народной программы "Единой России», — говорит Александр Козюков.

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