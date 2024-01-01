С 9 сентября на ремонт закрывают один из мостов в Кунгуре Движение по нему возобновится только через полтора года Поделиться Твитнуть

Выбран подрядчик для капитального ремонта моста через р. Ирень на ул. Красноармейской в Кунгуре Пермского края. Работы будут проводиться компанией АО «Уралмостострой», с которой подписан контракт. Подготовительные мероприятия начались на объекте с понедельника, 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кунгурского округа.

В связи с началом ремонта с 9 сентября движение автотранспорта по нему будет приостановлено. Машины перенаправят на Преображенский мост, расположенный поблизости. Для повышения безопасности на перекрестках улиц Гагарина и Байдерина, а также Гагарина и Свердлова будут установлены временные светофоры. Кроме того, с ул. Гагарина до дома № 23 на ул. Свердлова также закроют движение транспорта.

Согласно проекту, капремонт выполнят за 1,5 года. Протяженность моста составит 112 м, ширина — 10 м, габарит проезжей части — 6,33 м, ширина тротуаров — 1,43 м.

В мэрии напомнили, что мост был построен еще в 1913 году. Во время Гражданской войны центральный пролет моста был взорван. Переправу восстанавливали методом народной стройки в 1919 и 1922 годах. Позднее реконструкцию Иренского моста в 1963 году провёл Кунгурский машзавод. В июле 2021 года часть ограждения моста рухнула в воду.

На капремонт моста через Ирень в Кунгуре направят более 600 млн руб. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», по которому предусмотрено выделение федеральных средств на условиях софинансирования.

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