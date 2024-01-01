На владельца Xsolla из Перми менеджеры подали в суд Они обвиняют Александра Агапитова в тратах средств компании на себя Поделиться Твитнуть

Наталья Куприянова

Не менее шести бывших менеджеров компании Xsolla подали в США судебные иски на её владельца Александра Агапитова, сообщает Bloomberg. В исковых заявлениях экс-сотрудники обвиняют предпринимателя в неправомерных финансовых действиях. Утверждается, что он использовал средства компании для личных целей. В одном из исков отмечается, что Агапитов рассматривал стартап как «собственную копилку».

По информации Bloomberg, с марта 2021-го по март 2023 года на личные счета Агапитова поступило более $100 млн с корпоративного счёта Xsolla, что составляет свыше трети доходов компании за этот период. В 2023 году Агапитов якобы перевёл себе около $70 млн, часть из которых пошла на личные расходы, такие как приобретение особняка в Лос-Анджелесе и аренда частных самолётов.

Представитель Xsolla заявил изданию, что компания управляет своими финансами ответственно и соблюдает все действующие законы.

Aгапитов основал Xsolla в 2005 году в Перми, позднее он перенёс штаб-квартиру в Лос-Анджелес. Компания занимается разработкой платёжных и биллинговых решений для индустрии видеоигр. Согласно данным Bloomberg, в 2021 году её выручка составила $100 млн.

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