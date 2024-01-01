Тела погибших пермяков доставлены в Петропавловск-Камчатский Поисковая операция на месте авиакатастрофы завершена Поделиться Твитнуть

поисковая операция завершена, спасатели возвращаются на базу

В пресс-службе МЧС России заявили об окончании операции по поиску разбившихся на Камчатке туристов и членов экипажа вертолёта Ми-8Т.

«Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания», — рассказали в ведомстве.

Сейчас все специалисты МЧС вернулись в пункт постоянной дислокации.

Напомним, трагедия с вертолётом Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» произошла 31 августа, когда он совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. Позднее выяснилось, что Ми-8 разбился. Все находившиеся на борту погибли.

На борту рухнувшего вертолёта было шестеро пермяков: владельцы туристической организации «Клуб гидов» Михаил и Юлия Репниковы, их друзья Евгения и Александр Никулины, организатор концертов Михаил Ширинкин, а также путешественница Надежда Гординская.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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