В Прикамье приставы нашли алиментщицу под землёй Женщина выкопала потайной лаз в дом, чтобы скрываться от правоохранителей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кочёвском округе Пермского края 46-летняя женщина, задолжавшая алименты своему ребёнку, решила оборудовать потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным приставам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в отношении алиментщицы было заведено исполнительное производство о взыскании ¼ части всех доходов на содержание дочери 2010 г.р. Долги нерадивой матери превысили 150 тыс. руб. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, однако это не помогало. После получения первой судимости по статье УК РФ о неуплате средств на содержание детей должница стала скрываться от сотрудников правоохранительных органов.

В результате в отношении неё было возбуждено новое уголовное дело, и судебным приставам предстояло вручить ей обвинительный акт.

Приставы приехали к дому должницы, но увидели замок на двери.

«Зная о склонности гражданки к играм в прятки, сотрудники ведомства приняли решение осмотреть прилегающую территорию. Во время обхода они заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землёй голова должницы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, женщина делала потайной лаз в дом. Приставы помогли ей выбраться из траншеи и отвезли в подразделение ведомства, где вручили необходимые документы и провели беседу. Женщину предупредили о реальном тюремном сроке за уклонение от уплаты алиментов.

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