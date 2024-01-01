На неделе в Перми отключат водоснабжение в 70 домах Поделиться Твитнуть

«Новогор-Прикамье» сообщает, где на этой неделе, со 2 по 8 сентября, запланированы работы, которые, потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах Перми. Уточняется, что сотрудники водоканала будут проводить как аварийно-восстановительные, так и планово-ремонтные работы. Некоторые отключения проведут в выходные, чтобы не нарушать работу социальных учреждений. Всего под отключения попадут 70 домов.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей указанных домов сделать необходимые запасы воды.

В «Новогоре» напомнили, что актуальная информация о плановых и ремонтно-восстановительных работах с отключением холодной воды размещается на сайте организации в разделе «Отключения». Потребители всегда могут уточнить её накануне работ.

Диспетчерская служба «Новогор-Прикамье» принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды на e-mail: call@novogor.perm.ru.

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