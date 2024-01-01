На уборку снега у главных административных зданий Перми выделили 10 млн рублей Исполнителя должны определить к 16 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края объявили электронный аукцион на поиск подрядчика по оказанию услуг по уборке и очистке территории возле главных административных зданий Перми от снега с последующей его погрузкой и вывозом. Максимальная цена контракта — 10 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Исполнителя должны определить к 16 сентября.

Согласно документации, подрядчик должен обслуживать территорию общей площадью 17,4 тыс. кв. м у зданий в Перми по ул. Ленина, 51, ул. Куйбышева, 14 (лит. А, А1 и А2), ул. Петропавловской, 56, ул. Луначарского, 100, ул. Попова, 11, ул. Советской, 64 и 65, ул. Сибирской, 20 и 30 (лит. А и Б), б. Гагарина, 10, ул. Дзержинского, 27а, ул. Докучаева, 17а и ул. Пермской, 59. В этих зданиях располагаются властные структуры Пермского края, общественные организации и представительства федеральных ведомств.

Исполнитель обязуется в дневное время производить уборку снега сразу после начала снегопада, не позднее чем через час — при условии выпадения снега свыше 3 см, после окончания снегопада — не позднее чем через 2 часа и очистить территорию до твёрдого покрытия; при ночном снегопаде любой интенсивности произвести уборку и чистку территории до 8 часов утра.

Для уборки и очистки территории от снега исполнитель должен применять не менее четырёх единиц техники.

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 30 апреля 2025 года включительно.

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