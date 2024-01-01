Алёна Бронникова Пермь на 94% готова к отопительному сезону Подготовка идёт без отставаний Поделиться Твитнуть

Готовность объектов в Перми к отопительному сезону 2024/25 составляет 94%. По словам главы города Эдуарда Соснина, степень готовности объектов социальной сферы — 98,5%, а многоквартирных домов - 94,1% (из 5,9 тыс. МКД к зиме готовы 5,6 тыс.).

Также к отопительному сезону в Перми подготовлено 898,9 км тепловых путей — это 89,1% от общей протяжённости. Из 392 центральных тепловых пунктов готовы 372, из 53 котельных — 50 объектов.

«Подготовка к отопительному сезону всех учреждений Перми идёт по графику, без отставаний — процесс держу на особом контроле. Завершается август, и город должен быть полностью подготовлен к запуску тепла. Традиционно он начнётся в зависимости от погодных условий», — сообщил в своих соцсетях мэр.

Он также добавил, что в первую очередь тепло будет подаваться в объекты соцсферы, а затем — в жилые дома. Администрациям районов поручили проконтролировать управляющие организации для ускорения сдачи паспортов готовности. Самые высокие данные готовности оказались у Орджоникидзевского, Дзержинского и Свердловского районов. За срыв сроков подготовки предусмотрены штрафы.

Ранее в «Т Плюс» сообщили о готовности объектов организации в Перми к отопительному периоду на 80%. Решение о дате подачи тепла принимает мэрия с учётом погодных условий. Если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха будет составлять +8°, это является основанием для запуска отопительного сезона.

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