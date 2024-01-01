Депутаты обсудили основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2025-2027 годы Профильный комитет гордумы поддержал проект бюджета на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская городская дума

Депутаты комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам обсудили на заседании 29 августа основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2025-2027 годы. Согласно представленному проекту, бюджет сохранит свою социальную направленность, а также обеспечит дальнейшее развитие города.

Как подчеркнул ранее глава Перми Эдуард Соснин, базовые принципы бюджетной политики Перми представляют собой стабильность и сбалансированность бюджета, его социальную направленность, эффективную реализацию национальных проектов и привлечение частных инвестиций в развитие города.

Согласно представленным данным, как и прежде, ориентирами бюджетной политики на ближайшие три года являются обеспечение сбалансированного бюджета, выполнение всех социальных обязательств и участие в реализации национальных проектов и региональных программ. В гордуме отмечают, что на параметры планируемого бюджета влияние окажет перераспределение полномочий по строительству социальных и дорожных объектов между муниципалитетами и краевым правительством.

В структуре расходов учтены индексация публичных нормативных обязательств, зарплат сотрудников муниципальных учреждений, увеличение фонда оплаты труда «указных» категорий работников образовательных организаций. Кроме того, будут сохранены все дополнительно принятые социальные расходные обязательства.

Проектом предусмотрены финансирование мероприятий в рамках празднования 80-летия Победы, увеличение расходов на реализацию инициативных проектов, содержание и обновление учреждений социальной сферы, объектов благоустройства и городского хозяйства.

Муниципальные программы на 2025-2027 годы разрабатываются в новом проектно-процессном формате. Всего планируется утвердить 15 программ с учётом установленных на федеральном уровне единых подходов к их структуре и содержанию. Их проекты в ближайшее время направят депутатам для обсуждения в формате круглых столов.

По словам председателя комитета Натальи Мельник, представленный документ сохраняет преемственность. В первую очередь при формировании бюджета учитывается исполнение социальных обязательств перед жителями города.

«Мы зашли сегодня в очень важную стадию формирования бюджета города Перми на 2025-2027 годы. По сути, это наша финансовая стратегия, приоритеты, на которые мы ориентируем формирующийся бюджет. При формировании бюджета мы всегда стремимся обеспечить финансированием, в первую очередь, исполнение социальных обязательств перед пермяками», — прокомментировала Наталья Мельник.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин обратил внимание также на ситуацию с наказами избирателей депутатам думы. На данный момент исполнено менее половины наказов, в то время как прошло почти три года с начала работы седьмого созыва. Он добавил, что в бюджете необходимо предусмотреть также реализацию мероприятий по исполнению наказов.

В ходе заседания профильного комитета депутаты гордумы обратились к представителям администрации Перми с рядом системных вопросов по налоговой политике и муниципальным программам. В мэрии сообщили, что результаты обсуждения будут приняты во внимание. Депутаты поддержали проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Перми на 2025-2027 годы с учётом предложений и замечаний.

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