Алёна Бронникова В Прикамье менеджер турагентства обманула 19 клиентов на 2 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае менеджер туристического агентства обманула клиентов более чем на 2 млн руб. В августе в полицию обратились 19 жителей Краснокамска, которые обратились в эту компанию, но не получили оплаченные услуги.

«В ходе работы полицейские выяснили, что все они заключили договоры на оказание туристических услуг как на отечественных курортах, так и зарубежных с 41-летней менеджером агентства. Граждане оплатили полную стоимость отдыха, несмотря на это, своих обязательств женщина не исполняла», — рассказали в краевом ГУ МВД.

Часть туристов столкнулись с неприятностями во время отдыха, в том числе с неоплатой номеров в отелях и невозможностью вернуться домой, ещё часть не смогли уехать из Краснокамска. В отношении подозреваемой полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере». В данный момент ведётся следствие.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.