В Прикамье продолжаются мероприятия в рамках «Партийного десанта» и «Родительской приёмки» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае продолжается контроль строительства и ремонта школ и детских садов, дворовых территорий и общественных пространств в рамках «Партийного десанта» и «Родительской приёмки». Объекты приводятся в порядок во исполнение пунктов народной программы «Единой России».

28 августа в осмотре школы Октябрьского городского округа приняла участие депутат Законодательного собрания Пермского края Татьяна Абдуллина. Вместе с членами местного отделения партии Татьяной Гробовой и Светланой Мартынюк краевой парламентарий посетила школу № 2 и коррекционную школу в п. Сарс.

В школе № 2 проинспектировали уже выполненное обустройство двора. Подрядчик обязуется закончить основные работы к началу сентября. Участники инспекционного осмотра обсудили с администрацией учебного заведения благоустройство пришкольной территории, подняли вопрос о необходимости замены плитки на ступенях входа. На следующий год школа планирует заявиться на краевое софинансирование по ремонту спортивного зала. Сметный расчёт составляет порядка 5,5 млн руб. Участники контрольного мероприятия встретились со строителями, ведущими работы по проекту «Точка роста». Ремонт в новом пространстве идёт полным ходом, ждут оставшееся оборудование.

В коррекционной школе п. Сарс продолжаются работы по благоустройству школьного двора. Уложен асфальт, ожидается установка качелей-гнёзд, лавочек и веранды. В школе отремонтирован и укомплектован новейшим музыкальным и компьютерным оборудованием актовый зал. Приведены в порядок и оснащены мебелью и техникой четыре учебных кабинета. В образовательном учреждении созданы условия для социально-бытовой адаптации детей-инвалидов. На эти цели в рамках реализации проекта «Доброшкола» из бюджетов разных уровней выделено 6 млн руб.

В рамках «Партийного десанта» активисты местного отделения партии Добрянского городского округа провели осмотр местной детской школы искусств, где проходит ремонт фасада, сцены и классов. На сегодняшний день работы идут к завершению: класс хореографии и класс ИЗО закончены. Подрядчик уложил новый танцевальный линолеум на сцене, сейчас согласовывается дизайнерское решение по покраске фасада. Работы ведутся в рамках приоритетного направления «Культурная реновация» регионального проекта «Комфортный край».

Контрольный рейд «Партийного десанта» состоялся в м/р Новые Ляды краевой столицы. Вместе с активом местного партийного отделения в приёмке двора ТСЖ «Мира, 22» принял участие секретарь местного отделения, депутат Пермской городской думы Алексей Раев. В настоящее время придомовая территория значительно преобразилась: проведён капитальный ремонт дворового проезда и тротуара с заменой основания и установкой нового бортового камня; уложено новое асфальтовое покрытие.

Теперь для жителей дома есть большая парковка для автотранспорта, оборудованы съезды с тротуара для маломобильных групп населения. Кроме того, подрядчик привёл в нормативное состояние газоны двора. Работы на объекте выполнены подрядной организацией в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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