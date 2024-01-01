Зарина Ситдикова Перед 1 сентября в Перми обновляется разметка на дорогах вблизи учебных заведений При необходимости выполняется замена дорожных знаков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Перед началом нового учебного года власти Перми совместно с сотрудниками ГАИ приняли решение обновить дорожную разметку на пешеходных переходах у общеобразовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Для определения мест, где требуется освежить маркировку на дорожном полотне, были проведены рейды с участием сотрудников Госавтоинспекции и специалистов МКУ «Содержание объектов благоустройства».

По данным администрации Перми, дорожная разметка повторно нанесена на улицах Давыдова и Баумана у школ № 132, № 18, лицеев № 3 и № 4. Здесь также привели в порядок искусственные неровности.

Помимо этого, разметку обновили у школы № 60 на ул. Лодыгина, 16, у экошколы на ул. Суздальской, 1, у школ № 42, № 96, № 47, № 118, лицея № 10 на ул. Технической, 22 и школы «Город дорог», а также у гимназии № 31, школы № 55, многопрофильной школы «Приоритет» на ул. Мильчакова, 22 и детского сада «Совушка».

После завершения всех работ по обустройству проезда возле нового корпуса школы «Флагман» появятся тротуары, проезжая часть и парковка.

В посёлке Новые Ляды разметка обновляется по улицам Мира, Островского, 40 лет Победы, где размещаются школы и детские сады.

По словам и.о. директора МКУ «Содержание объектов благоустройства» Дмитрия Бартоломея, в ходе работ преимущественно обновляются пешеходные переходы и знаки «Осторожно, дети».

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