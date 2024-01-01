Зарина Ситдикова В больнице Перми приступил к работе хирург родом из Египта Врач уже начал выполнять оперативные вмешательства Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Городской больнице Архангела Михаила Орджоникидзевского района Перми начал работать хирург Ашраф Солиман родом из Египта. Врач трудоустроился в лечебнице поле окончания ординатуры в Пермском государственном медицинском университете. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

По информации ведомства, Ашрафу Солиману 52 года, и он начал свой путь в медицину девять лет назад. До этого египтянин окончил фармацевтическую академию в родном городе Александрии.

«Я пошёл в деканат ПГМУ для иностранных студентов. Документы приняли не с первого раза. Но в 2015 году я сдал экзамены по химии, биологии и русскому языку и меня зачислили на первый курс. Сначала учился на платной основе и как иностранец. Но в 2018 году получил российское гражданство. И выяснилось, что если я сдам на 4 и 5 две последних сессии, то могу претендовать на перевод на бюджетное место. И я сдал экзамены без троек. Меня перевели на бюджет. Так я стал обычным российским студентом», — рассказал Ашраф Солиман.

Во время учёбы в ординатуре он работал участковым терапевтом в поликлинике № 3 на ул. Качканарской, 47, а после её окончания трудоустроился хирургом в стационар.

Первой операцией, которую он выполнил самостоятельно, стало удаление аппендицита.

По словам Ашрафа Солимана, коллеги из хирургического отделения тепло его встретили. Они во всём ему помогают, и он очень благодарен врачам и медсестрам больницы за то, что они всегда приходят на помощь.

«Если бы 12 лет назад мне кто-то сказал, что я буду жить в России, да и не просто жить, а работать здесь практикующим хирургом — я бы покрутил пальцем у виска… Но Россия — это лучшее, что могло со мной случиться. У меня только одно желание — жить и работать в этой стране до конца своих дней. И меня уже не смущают уральские холодные зимы», — поделился доктор.

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