Зарина Ситдикова В Перми началось производство первого российского иммуноглобулина высокой концентрации Препарат заменит иностранные аналоги Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Земсков / rostec.ru

В филиале НПО «Микроген» в Перми выпущена в гражданский оборот первая партия препарата «БиоГам». Это единственный российский внутривенный иммуноглобулин в концентрации 10%. Об этом сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

Как отметили в ГК, препарат заменит иностранные аналоги. Он относится к группе рецептурных лекарств и входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Его применение позволяет людям с нарушениями в работе иммунитета эффективнее противостоять вирусам, бактериям и токсинам. Иммуноглобулин вводится пациентам в больницах под контролем врачей. Он повышает уровень антител в крови и снижает риск заражения.

По информации Ростеха, производство «БиоГама» организовано по технологии полного цикла с использованием российского сырья и компонентов. Для создания препарата использована запатентованная технология, разработанная учёными холдинга «Нацимбио», предусматривающая дополнительные способы очистки белка, инактивации и удаления вирусов.

«В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объёмах введённого препарата, что особенно важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например, людей с выраженными иммунодефицитными состояниями», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

По его словам, в этом году в гражданский оборот будет выпущено не менее 5 тыс. упаковок «БиоГама», а в последующие годы планируется значительно нарастить его производство.

По данным специалистов, терапия иммуноглобулином показана пациентам с первичным и вторичным иммунодефицитом, синдромом Гийена-Барре, болезнью Кавасаки, синдроме Вискотта-Олдрича и других состояниях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.