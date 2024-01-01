Алёна Бронникова Бойцу ЧВК «Вагнер» в Пермском крае вынесли пожизненный приговор за убийство Предположительно, это первый подобный приговор в отношении участника СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд приговорил жителя Пермского края Григория Старикова, участвовавшего в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер», к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчину признали виновным в совершении убийства троих человек в июне 2023 года.

Согласно опубликованным на сайте суда данным, осуждённый пытался обжаловать приговор. Однако Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение нижестоящей инстанции в силе.

В ходе расследования СКР по Пермскому краю установил, что 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта, нанёс двум мужчинам и женщине удары по различным частям тела, от которых они скончались на месте. Трагедия произошла в общежитии в Березниках. В судебных материалах указано, что преступник при помощи монтировки нанёс погибшим от 18 до 22 ударов по разным частям тела.

В решении суда отмечается, что с 2021 года Стариков страдал органическим расстройством личности, а в ходе СВО получил осколочное ранение, что впоследствии привело к разрушению суставов опорно-двигательного аппарата. Защита посчитала назначенное наказание чрезмерно суровым и указала на необходимость прохождения подопечным длительного лечения и реабилитации как участника боевых действий.

Отмечается, что все смягчающие обстоятельства, в том числе явка с повинной, способствование расследованию преступления, участие в боевых действиях по защите Отечества, наличие наград и заболевания, при вынесении приговора были учтены судом. При этом во время совершения преступления мужчина действовал осознанно. Он признал вину в полном объёме, а также рассказал, что изначально намеревался побить потерпевших, но после «щелчка в голове» решил их убить.

«Суд пришёл к обоснованному выводу, что исправление осуждённого невозможно без изоляции от общества, и назначил ему наказание за совершение преступления в виде реального лишения свободы. При этом выводы суда о назначении наказания в виде пожизненного лишения свободы в приговоре достаточным образом мотивированы, судебная коллегия с ними соглашается», — сообщается в определении апелляционного суда.

В приговоре Старикову было решено признать смягчающим обстоятельством органическое расстройство личности, а в остальном оставить без изменения, апелляционную жалобу осуждённого и адвокатов — без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ.

Как отмечает издание «Вёрстка» (внесено в реестр иностранных агентов), вероятно, это первый случай назначения пожизненного срока участнику СВО.

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