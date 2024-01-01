Зарина Ситдикова В Перми 10 лучших команд Первой лиги КВН сразятся за выход в финал сезона Две игры пройдут уже 13 и 14 сентября Поделиться Твитнуть

В Перми на сцене ДК им. Солдатова 13 и 14 сентября 10 лучших команд Первой лиги КВН (12+) сразятся за путёвки в финал. Победитель сезона по традиции попадёт в Высшую лигу КВН, игры которой транслируются на «Первом канале».

Ведущим полуфинальных встреч будет пермский актёр Игорь Ознобихин, известный по роли участкового в сериале «Реальные пацаны» (16+). В составе жюри будут звёзды российского телевидения и шоу-бизнеса.

В играх 1/2 Первой лиги КВН примут участие команды от Санкт-Петербурга до Сахалина, в том числе сборная Пермского государственного национального исследовательского университета.

В составе полуфиналистов будут «Сделано на Сахалине» (Сахалинская обл.), сборная Иркутской области (Иркутск), «Диккенс, например» (Челябинск), сборная медицинских работников Мурманской области (Мурманск), томская сборная (Томск), «Хот-Дог» (Санкт-Петербург), «Мультиплекс» (Владивосток), «Джентльмены удачи» (Курганская обл.), «По-новому» (Пермь) и «Между нами» (СКФУ, Ставрополь).

Билеты на обе игры доступны по ссылке.

Помимо этого, после завершения встреч их можно будет посмотреть на YouTube-канале PRO КВН и в сообществе Первой лиги КВН ВКонтакте. Сейчас там доступен эфир первого четвертьфинала, а 30 августа в 19:00 состоится премьера второй игры 1/4.

Напомним, проект по организации игр Первой лиги КВН в Перми реализуется на основании меморандума, заключённого между правительством Пермского края и телевизионным творческим объединением «AMИК». Организатор — АНО «Агентство новых технологий».

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