Алёна Бронникова В пермском университете упразднили должность проректора по кадровой политике Игорь Плотников покинул пост Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском государственном национальном исследовательском университете проректор по кадровой политике и социальным вопросам Игорь Плотников покинул свой пост. Как сообщил источник «Коммерсантъ-Прикамье», эта должность проректора была упразднена.

По информации близкого к вузу источника, должность проректора по кадровой политике создавалась временно для решения задач оптимизации организационной структуры и штатной численности. «Указанные задачи в целом успешно решены, в связи с этим должность упразднена», - цитирует издание.

Игорь Плотников ранее занимал должность заместителя генерального директора по управлению персоналом одного из ООО «Лукойл-Пермь» — одного из стратегических партнёров ПГНИУ. В начале февраля исполняющий в то время обязанности ректора вуза Игорь Германов назначил его на должность проректора по кадровой политике и социальным вопросам.

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