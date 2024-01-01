Гандболисты «Пермских медведей» начали сезон в Суперлиге с победы Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

В среду, 28 августа, гандболисты «Пермских медведей» провели стартовый матч Чемпионата России в Суперлиге. В Уфе они сыграли с ГК «Акбузат», сумели переломить ход встречи и одержать победу.

В первом тайме «Берлога» сначала оторвалась от хозяев на два очка, однако из-за удалений и не самой высокой точности бросков пермяков, уфимцы смогли нивелировать разницу и выйти в лидеры. После перерыва команда Валентина Бузмакова резко изменила темп и стиль игры, что удивило «Акбузат». Сначала пермяки отыграли отставание, затем вышли вперед на четыре очка и потом только увеличивали свое преимущество. Финальный счет игры — 30:37 в пользу пермской команды.

Следующий матч «Пермские медведи» проведут 2 сентября в СК им. Сухарева. Соперник — «Динамо-Астрахань».

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