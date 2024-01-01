В Пермском крае в говяжьих пельменях нашли свинину Предпринимателя наказали Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

В Пермском крае в ходе проверки, проведённой специалистами регионального управления Россельхознадзора, в 500 кг говяжьих пельменей обнаружили более 200 кг свинины и только 189 кг говядины.

Пельмени от ИП Пелявиной Т.А. реализовывались в Нытвенском округе, в магазинах, принадлежащих той же предпринимательнице.

За выявленные нарушения закона «О ветеринарии», ветеринарных правил организации работы по оформлению сопроводительных документов, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 22 августа 2024 года предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

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