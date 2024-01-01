В Прикамье осудят чиновника за присвоение имущества Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В следственном отделе по городу Добрянка Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Управление городского хозяйства», обвиняемого в присвоении вверенного имущества, совершённом с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Следствием установлено, что с 2021 по 2023 год чиновник приобретал дизель и бензин с помощью топливных карт, оформленных для служебного пользования, и распоряжался топливом по своему усмотрению. Кроме того, одну топливную карту злоумышленник передал в пользование своему родственнику.

Прокуратура Добрянки Пермского края утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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