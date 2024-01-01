Полиция выложила в сеть видео погони по Перми за пьяным подростком на «шестёрке» Лихача арестовали на две недели Поделиться Твитнуть

Во вторник, 27 августа, около 16:10 в Перми во время патрулирования сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2106 без государственных номерных знаков. За рулём находился молодой человек, который проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться.

Полицейские начали преследование с включёнными спецсигналами. В итоге водитель был остановлен на ул. Ленина, недалеко от ЦУМа. Им оказался юноша 2006 г.р., не имеющий при себе водительских прав. Видео погони инспекторы выложили в Интернет.

В отношении него было составлено 7 административных протоколов, включая проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и отказ от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. Молодой человек согласился с предъявленными нарушениями и признал свою вину.

Суд постановил назначить ему наказание в виде 14 суток административного ареста.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.