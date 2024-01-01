Алёна Бронникова Судебные приставы в Прикамье арестовали у агрофирмы сельскохозяйственных животных Арестовано более тысячи особей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае приставы наложили арест на сельскохозяйственных животных агропредприятия ООО «Калинина» (д. Сюзьвяки). Причиной стала судебная тяжба о выделении доли в уставном капитале организации.

Истец обратился в арбитражный суд с требованием принять обеспечительные меры к собственности ООО, мотивируя заявление тем, что ответчик может вывести из общедолевой массы дорогостоящее имущество, чем причинит ему значительный ущерб. Ранее таким образом уже был продан автомобиль по заниженной цене.

«Так как сумма спорной доли составляет порядка 36 млн руб., в список собственности вошли транспортные средства, спецтехника, лесные участки, а также коровы и продуктивный скот. После пересчёта поголовья на 1041 особь был наложен арест», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ ФССП.

Имущество отдано на ответственное хранение представителю фермерского хозяйства. Его предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу подвергнутого описи и аресту имущества. Приставы планируют регулярно проверять численность арестованных животных.

По данным СБИС, ООО «Калинина» зарегистрировано в 2013 году в д. Сюзьвяки Карагайского района Пермского края. Размер уставного капитала составляет 700 тыс. руб. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Основная доля капитала (85%) принадлежит директору Людмиле Туневой. Соучредителями организации являются ещё пять человек. Организация насчитывает 12 филиалов. По итогам 2023 года выручка компании составила — 97,6 млн руб., убыль — 11,4 тыс. руб.

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