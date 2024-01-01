«Единая Россия» доставила в Курскую область 950 тонн гуманитарной помощи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Курске продолжается работа по оказанию юридической, консультационной и гуманитарной помощи жителям Курской области. Поддержка оказана уже более 12 тыс. человек.

В этой работе задействованы почти все реготделения «Единой России». Они помогли полностью закрыть потребности в бытовой технике, продуктах, бытовой химии и гигиенических средствах во всех пунктах временного размещения Курска. Сейчас прорабатывается вопрос оборудования дополнительных мест в одном из центральных ПВР. Об этом сообщил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«В штаб общественной поддержки партии в Курске обратились уже 12 тыс. жителей. Из них 8,5 тыс. — за гуманитарной помощью. Помимо этого, волонтёры «Единой России» и МГЕР помогают всем службам, задействованным в эвакуации и размещении людей», — отметил Владимир Якушев.

Поддержку волонтёры партии предоставили и местным медикам.

«Городскую станцию скорой помощи обеспечили переносными рациями для автомобилей. А весь медицинский персонал станции — бронежилетами», — пояснил он.

В Курской области действует постоянный волонтёрский корпус из активистов партии и «Молодой гвардии» со всей страны.

«Помощь жителям оказывают более 90 человек. На этой неделе прибывают ребята из ЦФО и близлежащих регионов Черноземья», — сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, партия помогает организовать отдых и реабилитацию жителей Курской области в других регионах, в частности, в Санкт-Петербурге и Московской области. А при поддержке «Женского движения Единой России» и фонда «СВОИМ» более 110 человек отправились в Евпаторию.

Напомним, «Единая Россия» с 7 августа направляет в Курскую область гуманитарные конвои для жителей региона, пострадавших от атаки украинских террористов. В них — всё самое необходимое людям, от продуктов до генераторов для пунктов временного размещения.

На территории Курской области созданы волонтёрский и распределительный центры, где работают активисты «Единой России» и «Молодой гвардии». Они также оказывают помощь пострадавшим, разгружают, сортируют и доставляют гумпомощь в пункты временного размещения.

Задачу обеспечить всем необходимым жителей Курской области, вынужденно покинувших свои дома, ранее поставил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Вчера, 27 августа, из Пермского края в Курскую область выехал очередной гуманитарный конвой, — говорит первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев. — Погрузка проходила на площадке «Единого центра поддержки». Отправили нашим соотечественникам в Курск самое необходимое: продукты питания, питьевую воду, средства личной гигиены, медикаменты, бытовую химию, постельные принадлежности, канцелярские товары для детей. На следующей неделе отправляем в Курск шестерых волонтёров из «Молодой гвардии». Ребята отозвались на призыв партии и приняли решение присоединиться к гуманитарной миссии «Единой России». Работать молодогвардейцы будут в пунктах временного проживания на территории Курской области».

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