В Прикамье обновление центра Губахи идёт с опережением графика Поделиться Твитнуть

В Губахе Пермского края при поддержке компании «Метафракс Кемикалс» продолжается комплексная реконструкция центрально-планировочного района. Из восьми жилых домов в районе сквера Победы, обновление которых запланировано на 2024 год, работы выполнены в шести зданиях по адресам: пр. Ленина, 19, 25, 41, ул. Радищева, 3, ул. Мичурина, 2, ул. Циолковского, 4. Продолжается ремонт многоэтажек по ул. Дегтярёва, 9 и Ленина, 35.

По оценкам специалистов, выполнено 85% работ, ремонт фасадов идёт с опережением графика. Все работы планируется завершить в 2024 году. Помимо обновления фасадов, ремонтируются крыши и фундаменты зданий.

Капремонт зданий проводится синхронно с благоустройством территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

«Получается комплексно преобразить как внешний вид домов, так и общественные и дворовые пространства в центральной части города», — отмечает глава Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин.

Проект комплексной реконструкции центрально-планировочного района Губахи реализуется в рамках соглашения правительства Пермского края, регионального Фонда капитального ремонта, администрации Губахинского округа, АО «Метафракс Кемикалс» и ОАО «Губахинский кокс».

Это уже второй подобный документ. Дебютный проект при поддержке компании «Метафракс Кемикалс» стартовал в январе 2020 года и стал первым в Пермском крае соглашением о капремонте домов при поддержке градообразующего предприятия. За прошедшие годы в рамках проекта уже отремонтировано 26 домов на центральных улицах Губахи.

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