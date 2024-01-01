Зарина Ситдикова По просьбам жителей в Прикамье отремонтирован участок дороги Кунгур—Соликамск Протяжённость обновлённого дорожного полотна составляет 5 км Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае восстановлено дорожное покрытие на участке автомобильной дороги Кунгур—Соликамск протяжённостью 5 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в министерстве транспорта Прикамья.

По информации ведомства, на ненормативное состояние дороги обращали внимание жители рабочего посёлка Усьва и других населённых пунктов. Кроме того, участок ведёт к природному парку Каменный город и Усьвинским столбам, поэтому жалобы на изношенность асфальтобетонного покрытия поступали от туристов.

«Из-за особенностей грунтов на этом участке дороге наблюдается интенсивное образование пучинистых участков, что в разы повышает риск возникновения ДТП. К деформации покрытия приводят особенности почвы — она способна сильно набухать. При ремонте слои такой земли удаляют и заменяют на грунты с высоким коэффициентом фильтрации», — пояснили в региональном минтрансе.

Работы на участке выполняет подрядчик ООО СК «Химспецстрой». В рамках контракта организация сняла растительный слой с обочин и откосов, удалила покрытие, заменила грунт. После этого строители отсыпали и уплотнили новое основание и устроили дорожную одежду.

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, от развития дорожной отрасли зависит состояние экономики и туризма, комфорт и безопасность жителей.

«Ежегодно мы направляем на поддержку дорожной отрасли серьёзный региональный и федеральный ресурс. Сейчас очень важно перестроить работу в новых экономических условиях — вовремя контрактоваться, держать постоянную связь с подрядчиками, оперативно реагировать на все изменения», — подчёркивал глава региона.

Для полного завершения работ на ремонтируемом участке трассы Кунгур—Соликамск остаётся только нанести разметку. Сейчас подрядчик ждёт заключение дорожной экспертизы.

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