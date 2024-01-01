Зарина Ситдикова Около тысячи жителей и гостей Перми посетили литературный фестиваль «Компрос» Ещё свыше шести тысяч человек подключились к онлайн-показам мероприятий Поделиться Твитнуть

Фото: Агентства новых технологий

Мероприятия XI литературного фестиваля «Компрос», который прошёл в Перми 23-25 августа, посетили порядка 1 тыс. зрителей. Онлайн-трансляции и записи в социальных сетях посмотрело более 6 тыс. пользователей. Об этом сообщили «Новому компаньону» в продюсерской команде Агентства новых технологий.

Как отметили организаторы, гостями фестиваля стали 149 поэтов, прозаиков, музыкантов и актёров из Перми, Москвы, Самары, Челябинска, Липецка, Ижевска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

«11-й литературный фестиваль «Компрос» вышел насыщенным и колоритным. Состоялись мероприятия как профессиональной направленности, так и развлекательные. Каждый зритель смог выбрать что-то по душе. Борис Эренбург создал прекрасный фестиваль, и для меня большая честь быть его новым художественным руководителем», — отметил худрук «Компроса» Кирилл Поносов.

В рамках фестиваля прошли как привычные для зрителей события, так и новые. Впервые состоялся арт-парад по Комсомольскому проспекту. Его участниками стали как литераторы, так и любители фан-фикшена и простые зрители, которые присоединялись к шествию на всём пути парада.

Победителями слэма прозаиков стали юный пермский автор Андрей Сухоруков, его литературный дебют состоялся в пермском журнале «Вещь», второе и третье место тоже досталось пермякам — Владимиру Бекмеметьеву и Олегу Черняку.

На битве поэтов все призовые места достались женщинам. Оценки в этом соревновании выставляли зрители. Пермская актриса, драматург и поэтесса Люся Прохоренко заняла первое место, Ирина Волынская — второе, Лина Мифтахова — третье.

На конкурсе «Шанс для неизданных книг» лучшим был признан сборник молодого пермского поэта Евгения Ощепкова.

Помимо этого, на фестивале прошёл конкурс поэтической видеопоэзии «Третий глаз». Его участниками в этом году стали более 70 работ. В шорт-лист вошли десять роликов. Победителей выбрало жюри в составе писателя Павла Селукова, режиссёра Павла Печёнкина и директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой. Первое место получили поэт Иван Муравьёв и режиссёр Алексей Романов за видео «Жить» (12+), второе место — Яна Крапива за работу «Тысячелетняя бабка» (12+). Третье место разделили Михаил Червяков с видео «Пассажир» (12+) и Лев Шелиспанский с видео «Докатиться до небес» (16+).

Напомним, фестиваль «Компрос» проходил при поддержке министерства культуры Пермского края, организатор — Агентство новых технологий.

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