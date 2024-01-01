Зарина Ситдикова В Прикамье благодаря нацпроекту Кунгурский ТЮЗ представит две премьеры Показ первого спектакля состоится уже через месяц Поделиться Твитнуть

В Кунгурском театре юного зрителя готовятся к премьере спектакля «Варвара-краса, длинная коса» (0+), поставленного в рамках регионального проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщили в министерстве культуры Пермского края.

По информации ведомства, в прошлом году ТЮЗ Кунгура стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии на поддержку творческой деятельности и оснащение детских и кукольных театров. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» в Пермском крае и выделенным в рамках национального проекта «Культура» средствам в новом театральном сезоне зрители ТЮЗа смогут увидеть две премьеры. Кроме того, на средства субсидии для театра приобретён автобус для гастролей по округу и творческих поездок.

Первым в ТЮЗе покажут спектакль «Варвара-краса, длинная коса». Он создаётся по мотивам «Сказки о царе Берендее» (0+), написанной почти две сотни лет назад писателем Василием Жуковским. Динамичный сюжет постановки, полный интриг и приключений, перенесёт зрителя то в облачные дали, то в мир подводного царства, то в Русь времён царя Берендея. Сказка учит добру, рассказывает о жизненных ценностях.

На прошлой неделе режиссёр новой постановки Ольга Проданова собрала артистов на первые читки сценария, вместе они погрузились в атмосферу чудес и волшебства.

Билеты на премьеру 26 сентября уже продаются, их можно оплатить Пушкинской картой.

Второй премьерой сезона в Кунгурском ТЮЗе, созданной на средства субсидии, станет спектакль-альманах «Карусель» (12+) по рассказам Михаила Зощенко. Режиссёром новой постановки выступит Дмитрий Огородников.

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