Зарина Ситдикова В Пермском крае перед судом предстанет обвиняемый в браконьерстве рыбак Ему грозит до пяти лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

В Пермском крае перед судом предстанет житель, обвиняемый в незаконном вылове рыбы в Нытвенском пруду. Об этом сообщается в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

По данным следствия, в начале мая текущего года мужчина вместе со своими знакомыми с помощью надувной лодки расставил рыболовные сети на Нытвенском пруду. Это произошло, когда действовал сезонный запрет на рыбалку на период нереста рыбы.

Во время незаконной рыбалки прикамец был задержан. Нытвенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пермскому краю ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору). По нему браконьеру грозит от двух до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн руб.

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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