Зарина Ситдикова В Пермском крае вандалы осквернили часовню Неизвестные устроили погром в молельном доме Поделиться Твитнуть

Фото: страница Алексея Петрова ВКонтакте / vk.com/id447797269

В Кудымкаре в ночь на 21 августа неизвестные люди проникли в часовню Казанской Божией матери на Западном переулке в квартале Заболотном и устроили в ней погром. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Петров.

По его словам, из молельного дома были похищены пожертвования, которые предназначались на покупку церковных свечек. Хулиганы разбили иконы и опрокинули церковную утварь, а также оставили посреди часовни испражнения.

На очистку и приведение в порядок объекта понадобилось два дня. 23 августа часовня уже была вновь открыта для прихожан.

Религиозное учреждение было запущено осенью 2022 года. Оно было возведено по проекту Владимира Маскалева на средства частных инвесторов. По словам Алексея Петрова, место для строительства объекта было выбрано настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери отцом Игорем (Вилесовым). В часовне проводятся службы, совершается таинство крещения и отпевание усопших.

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